Pénurie de pharmaciens : des officines dans l'illégalité faute de trouver du personnel

Janice vient de terminer ses études. Pour elle, le métier attire moins de jeunes à cause du rythme et de la relation avec les patients : "Les gens avec le Covid sont devenus très stressés, très agressifs et tendus. Forcément, on s'en prend beaucoup à nous quand les patients n'ont pas ce qu'ils veulent et que derrière, on doit quand même respecter ce que la Sécu nous dit. On est en première ligne face à eux", explique-t-elle