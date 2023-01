Retraites anticipées pour pénibilité : comment vont s’organiser les visites médicales ?

Cet auxiliaire de vie passe sa première visite médicale, car elle vient d'être embauchée dans un EHPAD. Elle sera suivie régulièrement et à 45 ans, elle aura un bilan obligatoire. Si la réforme des retraites est votée, elle en aura un nouveau à 61 ans. Son médecin du travail aura alors la possibilité de la mettre en retraite anticipée. "C'est un nouveau type de métier, parce que nous, on est vraiment que sur la prévention. Là, on aura une autre vision des choses, on devra donner un avis sur la retraite et ça sera une nouvelle corde à notre arc", explique un professionnel.