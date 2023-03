VIDÉO - Grève des éboueurs à Paris : les montagnes de déchets, un risque majeur pour la santé ?

Au niveau respiratoire tout d'abord, les déchets organiques commencent à se décomposer au bout de plusieurs jours, ce qui peut produire des gaz toxiques : soufre, dioxyde de carbone et plomb, détaille un médecin auprès de LCI, des explications à retrouver dans la vidéo en tête d'article. Par ailleurs, les bactéries peuvent facilement se diffuser dans l'air en cas d'humidité, de fortes chaleurs ou de vents forts, comme ce fut le cas vendredi à Paris, balayée par la tempête Larisa. Les personnes souffrant déjà de maladies respiratoires, comme de l'asthme, sont particulièrement vulnérables face à ce risque.

Ces déchets entreposés dans les rues pendant plusieurs jours peuvent aussi entraîner la propagation de zoonoses, ces maladies transmises de l'animal à l'homme. Ces déchets attirent les rats, dont l'urine est par exemple porteuse de la leptospirose, une pathologie souvent bénigne chez l'homme mais qui peut tout de même provoquer notamment des insuffisantes rénales et dont le nombre de cas a été multiplié par deux en France depuis 2014.

L'Académie de médecine elle-même avait mis en garde l'été passé contre le danger que représentent ces rongeurs pour la santé, en particulier à cause de cette maladie, en appelant à observer une propreté très rigoureuse dans les villes. Il est toutefois peu probable que les passants entrent en contact direct avec ces rats : "Les gens ne vont pas être agressés par les rats, parce qu'ils auront largement de quoi se sustenter et ils ne viendront pas agresser les passants, (...) le risque est plus que minime", a tenu à rassurer sur BFMTV le médecin généraliste Jean-Paul Hamon.