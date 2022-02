Règles, limites... 4 questions sur la vente de médicaments à l'unité

"Il y a quatre étages dans cette armoire à pharmacie qui est grande, et elle est pleine", décrit ainsi une femme interrogée dans la vidéo en tête de cet article. Un autre renchérit : "On a même une deuxième pharmacie à la maison". Les boîtes de médicaments, parfois périmés, s'empilent et sont gardées "au cas où". Lors de l'étude, 34% des patients déclaraient garder ainsi le surplus, tandis que 66% faisaient le choix de le ramener à la pharmacie pour qu'il soit recyclé.

De plus, 13% des personnes faisaient le choix de jeter les comprimés restants, soulignant un enjeu environnemental important. "Dans le cas des antibiotiques, il y a un vrai problème de résistance bactérienne, toute pilule lâchée dans la nature à mauvais escient peut se retrouver dans la nappe phréatique", souligne ainsi Bruno Ventelou, chercheur à l'Université d'Aix-Marseille et qui a participé à l'expérimentation d'une distribution des médicaments à l'unité en 2014. La mise en place d'un tel fonctionnement répond donc à des enjeux environnementaux et permet d'éviter l'auto-médicamentation.