Rémunération plafonnée des médecins intérimaires : les hôpitaux pourront-ils faire face ?

Ailleurs, des blocs opératoires, des maternités et des urgences pourraient connaître des tensions sans ces intérimaires, passés de 6000 à 10000 en dix ans. À l'hôpital d'Ajaccio (Corse-du-Sud), ils représentent 50% des urgentistes. Mais le directeur n'est pas trop inquiet, lui qui a toujours refusé de payer des sommes exorbitantes. "On a un certain nombre de médecins intérimaires qui revenaient régulièrement dans notre établissement. Et ceux-là, je note qu'en dépit de la réglementation qui a été mise en place, ils n'ont pas manifesté de souhait de ne plus venir à l'hôpital d'Ajaccio", souligne Jean-Luc Pesce, le directeur général du centre hospitalier.