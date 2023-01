Rendez-vous non honorés : des syndicats de médecins veulent faire payer la consultation

Dans cet autre cabinet, pas de rendez-vous par Internet. "Plutôt que d'avoir un système de plateforme, c'est Marie-Christine qui rappelle systématiquement les patients 48h avant pour s'assurer qu'ils viennent bien au rendez-vous", explique le docteur Virginie Castera. Mais "c'est de pire en pire" soulève Marie-Christine, qui travaille dans ce domaine depuis plus de 30 ans. "Ils honorent moins leur rendez-vous et la politesse n'est plus de mise, ils ne préviennent pas", conclue-t-elle.

Face à l'ampleur du phénomène, des syndicats de médecins demandent que ces consultations soient payées, qu'elles aient lieu ou non.