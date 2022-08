Rentrée scolaire : 5 conseils pour que vos enfants reprennent le rythme en douceur

Et pas d’inquiétude si votre enfant commence à être anxieux au fur et à mesure que le jour de la rentrée approche. "La première nuit avant l’école sera peut-être un peu angoissante. Cette anxiété est naturelle. Les enseignants l’auront aussi. Il faut rassurer son enfant, lui donner confiance et expliquer que c’est normal d’avoir un peu mal au ventre", nous expliquait en 2017 Laurent Chazelas, psychologue et président de l’Association Française des Psychologues de l’Education Nationale (AFPEN).