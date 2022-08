Quel poids idéal pour le cartable de votre enfant ? Voici l'astuce pour le savoir

Huit kilos et demi pour un élève entre le CM1 et la sixième. Soit l'équivalent d'un pack d'eau à porter chaque matin et chaque soir sur le chemin de l'école. Le poids des cartables est depuis longtemps un sujet d'inquiétude pour les fédérations de parents d'élèves. Alors, quel serait leur poids idéal pour le dos de votre enfant ? Les kinésithérapeutes ont recours à un calcul simple pour le définir : vous prenez le poids de votre enfant et vous le divisez par dix. Si celui-ci pèse 40 kilos, le sac qu'il transporte doit donc en peser 4.