VIDÉO - "Tu sors dehors, tu meurs" : Nihal, enfant de la lune, raconte sa maladie dans "Sept à Huit"

La jeune femme n'est pas du genre à rester cloîtrée. Portant un masque vitré qui la protège des UV, habillée de façon à ne pas exposer un cm² de sa peau, Nihal aime sortir et ne s'offusque guère du regard des passants : "J’ai toujours eu des regards sur moi, c’est devenu une habitude", s'amuse-t-elle. "Ma bulle, mon casque, mon truc de cosmonaute, vous l’appelez comme vous voulez", explique-t-elle, "je le porte maintenant comme un chapeau, comme un accessoire de mode qui sort de l’ordinaire". Sur son compte Instagram, Nahil se met en scène en balade ou en voyage, de jour avec sa protection, et de nuit sans, dans de belles photographies glamour.