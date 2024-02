33 millions de Français victimes d'une cyberattaque au tiers payant : comment savoir et que faire si vous êtes concerné ?

Une attaque informatique a visé deux gestionnaires de mutuelle santé. On sait désormais que plus de 33 millions de Français se sont fait voler des données. Voici comment faire pour savoir si vous êtes concernés et ce que vous devez faire si c'est le cas.

Etat civil, numéro de sécurité sociale, informations sur la mutuelle : "plus de 33 millions" de Français sont concernés par un vol de données lors d'une cyberattaque contre des gestionnaires du tiers payant, a révélé mercredi la Cnil. Deux sociétés servant d'intermédiaires entre les professionnels de santé - médecins, pharmaciens, opticiens, etc. - et les complémentaires santé ont été la cible de cette attaque: Viamedis (détenue notamment par les complémentaires Malakoff Humanis et Vyv) et Almerys. Ce sont les opérateurs qu'un professionnel de santé interroge pour savoir s'il peut accorder, ou non, le tiers payant à un assuré social. Voici deux questions qui se posent et leurs réponses.

Suis-je concerné ?

Votre mutuelle est chargée de vous en informer par SMS, par mail ou directement sur site Internet de l'organisme, si c'est le cas.

Comment réagir si je le suis ?

Première chose à faire : changer votre mot de passe. Si "le numéro de Sécurité sociale est unique" et donc "on ne peut pas le changer", explique dans le sujet en tête de cet article Luména Duluc, experte en cybersécurité, "en revanche, vous devez modifier le mot de passe par sécurité afin d'éviter que quelqu'un essaie de rentrer dans votre compte", conseille-t-elle.

Si les pirates volent vos informations personnelles, c'est pour tenter de vous extorquer de l'argent, et cela, en vous envoyant un mail ou un message frauduleux ou alors en se faisant passer pour un organisme officiel. Conseils pour finir donc : ne cliquez jamais sur un lien si vous n'êtes pas sûr de la provenance du message.