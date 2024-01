5000 cabines de téléconsultation médicale en France : peut-on en installer partout ?

Elles sont souvent présentées comme une réponse aux déserts médicaux, dans lesquels vivent aujourd'hui 8 millions de Français. Les cabines de téléconsultations se multiplient un peu partout, mais plusieurs organisations de médecins dénoncent une dérive. Regardez ce reportage grand format du 20H de TF1.

On en compte désormais 5.000 dans toute la France, dont 1.500 ont été installées ces six derniers mois, dans les supermarchés, les pharmacies, les entreprises... La demande est telle, dans les déserts médicaux comme dans les centres-villes, que même la SNCF compte déployer 300 cabines de téléconsultations médicales dans ses gares d’ici à 2028. L’Ordre des Médecins, entre autres organisations médicales, "s'inquiète des conséquences du développement d'une telle activité". En cause, notamment : "la financiarisation d'une activité commerciale et économique de la santé, déjà à l’œuvre".

"L’installation de cabines de téléconsultation dans des lieux de consommation comme les supermarchés pose question", abondait, dans son dernier rapport annuel, la Caisse nationale d’assurance maladie, pointant ainsi un manque d’encadrement de l’activité commerciale autour de la téléconsultation. De fait, ces cabines permettant de consulter un médecin à distance, sans rendez-vous, sont essentiellement installées dans des zones où l’on vend autre chose à proximité.

Peut-on les déployer partout ? "Il n’y a pas besoin de demander une autorisation. Vous pouvez installer une télécabine entre le photomaton et le distributeur de billets… Mais ça n’est pas du tout l’esprit", répond à TF1 Jean-Pascal Piermé, président de l’association ‘Les Entreprises de Télémédecine’ (LET), qui préférerait les voir dans les seuls lieux dédiés à la santé.

Cela n’empêche cependant pas une recherche de rentabilité. À Venette (Oise), un opticien propose des téléconsultations d’ophtalmologie dans les locaux de son magasin. Aucune obligation d’acheter ses lunettes sur place, insiste l’enseigne. Mais elle admet n’avoir pas dépensé plusieurs dizaines de milliers d’euros pour sa cabine sans arrière-pensée. "On ne va pas se le cacher, il y a un retour sur investissement, confirme Laurène Faye, l’opticienne référente téléconsultations sur place. Sinon, on ne pourrait pas se permettre d’offrir ce service. Tout le monde est gagnant."

"C’est du n’importe quoi, tempête, à notre micro, Jean-Marcel Mourgues, vice-président de l’Ordre national des médecins. Je vous défie de faire un diagnostic de péritonite (une inflammation de la membrane qui tapisse les organes dans l'abdomen, ndlr) avec quelques instruments dans une télécabine." En attendant un éventuel encadrement légal, demandé par les organisations médicales, la SNCF s’est engagée à garantir la présence systématique d’infirmiers autour de toutes ses télécabines.