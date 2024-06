Une expérience unique en Europe est menée en ce moment dans la Manche. Il s'agit de transporter les échantillons d'analyses médicales par drone. Les premiers résultats sont prometteurs, comme le montre ce reportage de TF1.

Dans la Manche, si vous vous apprêtez à effectuer une banale prise de sang, sachez que votre prélèvement a toutes les chances de parcourir dans les airs la distance qui le sépare du centre de traitement Cerballiance à Granville. Car pour le rejoindre, il risque d'être transporté par un drone. Avant le vol, une précaution est importante : "on va peser le colis de façon à ne pas excéder la charge du drone, ce qui pourrait avoir un impact sur l'autonomie de la batterie", explique Fabrice Martins Amaral, superviseur, dans le reportage du JT de TF1 à voir ci-dessus.

Ce laboratoire d'analyses médicales mène une expérience unique en Europe. L'objectif est de réduire le temps de transport des échantillons, notamment pour les pathologies graves. "Ça va nous permettre, par exemple, de prendre en charge une urgence et de rendre rapidement le résultat au prescripteur", précise le superviseur. Autre innovation, au moment du décollage, il n'y a pas de télépilote, le drone est entièrement autonome. Son trajet est programmé dans un couloir aérien et surveillé à distance par une société spécialisée dans ce transport.

"Il est programmé sous supervision humaine. Tout l'enjeu sur ce type de projet est de convaincre l'aviation civile qu'on opère en toute sécurité, ce qui est la priorité absolue de ce type d'opération. Ce qu'on a réussi à démontrer", assure Gautier Dhaussy, co-gérant de Delivrone. Le drone va parcourir une distance de 50 kilomètres, à une vitesse de 110 km/h. Pour le moment, il n'est qu'en phase de test. C'est donc Philippe qui assure les transports du reste des échantillons en voiture. "Direction Saint-Lô. Il y a 70 kilomètres pour une heure de trajet", dit-il.

Une heure en voiture contre 30 minutes en drone, c'est donc deux fois plus rapide et surtout plus écologique. "L'impact carbone d'un trajet en drone, c'est 5% seulement d'un trajet en voiture, donc 20 fois moins. Aujourd'hui, c'est une solution qui est coûteuse, ça, c'est vrai. Notre pari, c'est de se dire que demain, ça va être une solution qui ne sera pas plus chère que la voiture", souligne le docteur Antoine Prigent, directeur général de Cerballiance Normandie. L'entreprise espère que la ligne sera opérationnelle d'ici à la fin de l'année. Elle projette déjà d'en ouvrir d'autres en France.