Animaux de compagnie dans les Ehpad : les questions qui se posent

Les députés se penchent ce mardi sur un amendement autorisant les résidents en Ehpad à accueillir leur animal de compagnie. Cette mesure sera en fait un compromis entre un droit "opposable" voté par l'Assemblée et un dispositif facultatif voté par le Sénat. Car en pratique, cela pose de nombreuses questions d'organisation.

Un texte de compromis. La proposition de loi pour le "bien-vieillir", promise par l'exécutif, mais maintes fois reportée, va pouvoir être adopté définitivement après un ultime vote des deux chambres, ce mardi 19 mars à l'Assemblée et le 27 au Sénat. Parmi les mesures de ce texte, le droit pour les résidents en Ehpad d'accueillir leur animal de compagnie a été relativement débattu. "Nous ouvrons cette possibilité, mais sous des conditions fixées par décret, comme sur la taille des animaux", a expliqué la députée Renaissance Annie Vidal, rapporteure à l'Assemblée sur ce texte, assurant également qu'il faudra que le résident "soit en capacité de gérer l'animal".

Devrons-nous réduire le nombre de personnels auprès des résidents pour accompagner les animaux ? Benoît Lubin, président de la Fédération nationale des associations de directeurs d'établissements des Côtes-d'Armor

Il faut dire que plusieurs établissements s'inquiètent de contraintes supplémentaires. Certains directeurs d'Ehpad se demandent ainsi qui va sortir le chien ou changer la litière du chat, dans un contexte où le personnel vient déjà à manquer. "À un moment donné, les résidents sont en Ehpad puisqu'il y a des dépendances qui s'installent. Est-ce qu'ils sont réellement en capacité de pouvoir accompagner aussi les animaux ? Devrons-nous réduire le nombre de personnels auprès des résidents pour accompagner les animaux ? C'est ça la question", interroge ainsi Benoît Lubin, président de la Fédération nationale des associations de directeurs d'établissements et services pour personnes âgées des Côtes-d'Armor, dans la vidéo du JT de TF1 en tête de cet article.

De son côté, Yvan Muschitz, le directeur des Ehpad de Marcols-les-Eaux et Saint-Pierreville en Ardèche, voit bien l'intérêt pour les résidents, mais s'interroge sur les modalités pratiques : "L'idée est louable, mais ce n'est pas si simple. Quid des seniors qui seraient momentanément hospitalisés ? Qui ne seraient plus en capacité de s'occuper de l'animal avec lequel ils ont emménagé à l'Ehpad ? À qui reviendrait la charge de s'en occuper ? Et comment sélectionner les animaux ? Quelle taille ? Quel poids ? Il faudra des groupes de travail pour y réfléchir", souligne-t-il auprès de nos confrères de France-Bleu.

Pour autant, la ministre déléguée chargée des personnes âgées, Fadila Khattabi, envisage une mise en œuvre rapide, "dès ce printemps". Mais, elle a nuancé son propos le 13 mars dernier au micro de Wendy Bouchard sur France-Bleu, indiquant qu'un "décret" sera publié pour mettre en œuvre cette nouvelle possibilité, une fois le feu vert définitif obtenu. "On va travailler de manière collégiale avec les acteurs concernés, en premier lieu les directeurs d'Ehpad", a-t-elle précisé. "Par principe", aucun d'entre eux ne pourra refuser à un résident d'avoir avec lui son animal de compagnie, "sauf situation exceptionnelle". "S'il est agressif", par exemple. "Bien sûr, il faudra encadrer les choses", a insisté la ministre, comme "voir si la personne qui arrive dans l'Ehpad est autonome ou pas". Consciente des difficultés, Fadila Khattabi est malgré tout sûre d'une chose : "Ça apporte du bien-être aux personnes".