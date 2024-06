Depuis cette semaine, les pharmaciens sont autorisés à délivrer certains médicaments sans ordonnance. L'objectif : simplifier le parcours des patients et désengorger les cabinets médicaux.

Une petite révolution s'opère dans les pharmacies : les patients vont désormais pouvoir se faire délivrer en officine certains antibiotiques sans passer par la case médecin. Le décret validant cette mesure est paru mardi au Journal Officiel, mais il faut encore quelques jours pour que les premiers pharmaciens fassent les formations en ligne nécessaire pour pouvoir procéder à cette délivrance directe. En attendant, voici ce que prévoit cette disposition de la loi de financement de la Sécurité sociale 2024.

La délivrance, sans ordonnance médicale, est possible pour les patients de plus de 10 ans en cas de test positif à l'angine bactérienne, et pour les femmes de 16 à 65 ans, non fébriles, pour la cystite. Certains pharmaciens ont déjà commencé à recevoir les kits de dépistage. Ils permettent d'effectuer des analyses directement dans l'officine. "C'est soit un test du style Covid, mais au lieu de le mettre dans le nez, on va vous frotter l'arrière de la gorge avec un petit bâtonnet. Si c'est une angine bactérienne, on pourra vous prescrire des médicaments pour soigner ça. Mais dans tous les cas, vous repartirez quand même avec un conseil", explique Bruno Giannone, pharmacien à Marseille, dans le reportage de TF1 ci-dessus.

Dans cette officine, les clients sont ravis et confiants. "Un pharmacien a quand même des compétences. Donc, il sera en mesure de juger s'il faut donner des antibiotiques ou pas, j'imagine", assure une mère de famille. "Ce serait plus facile pour tous les gens qui travaillent et tous les gens qui n'ont pas le temps de faire la queue chez le médecin", renchérit une jeune femme. La mesure vise justement à désengorger les cabinets de médecine, dans un contexte de désertification médicale.

Avant la délivrance du médicament, les patients devront se soumettre à un questionnaire médical en plus des tests. Le tarif de ces consultations est compris entre dix et quinze euros selon les diagnostics, pris entièrement en charge par la Sécurité sociale.