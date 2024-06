Depuis quelques années, une algue provoquant des symptômes similaires à ceux de la grippe se développe sur le littoral du Pays basque. Conséquence : certaines plages pourraient être fermées. Une équipe de TF1 a observé le phénomène à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques).

C'est une algue toxique invisible à l’œil nu, microscopique, mais une menace pourtant bien réelle qui inquiète les habitants et les vacanciers du Pays basque, à seulement quelques jours de l'été. Son nom ? "Ostreopsis ovata". "J'ai des amis qui sont déjà tombés bien malades à cause de cette algue, explique un promeneur interrogé à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) par le 13H de TF1. Pendant l'été, on ne peut pas profiter de la plage à 100%." "C'est quelque chose de très contraignant, abonde un autre jeune homme dans le reportage à retrouver en tête de cet article. Pour nous, en tant que résidents, l'océan, c'est comme la maison !"

Observée pour la première fois sur la côte basque à la fin de l'été 2020, l'algue prolifère lorsque l'océan dépasse les 20 degrés. Une conséquence directe du réchauffement climatique, aux effets néfastes sur la santé. En effet, cette algue peut provoquer un syndrome grippal chez les humains. "Les gens qui y sont exposés pourront avoir une irritation oculaire, le nez qui coule, un peu mal à la gorge, de la toux, précise le Dʳ Magali Labadie, médecin toxicologue au CHU de Bordeaux (Gironde). Ce sont des symptômes qui durent en général 48 heures."

Biarritz et d'autres communes du Pays basque ont interdit plusieurs jours de suite la baignade en 2021 et en 2022 à cause de cette algue. Un bien mauvais souvenir pour ces professionnels du tourisme rencontrés par notre équipe ce mardi matin. "La fermeture des plages, c'est très mauvais pour notre activité. L'été, sur la côte basque, on a le planning qui est rempli, on a du monde, comme les restaurateurs", déplore Jeff Bernard, moniteur de surf à Biarritz. "La plage avait fermé il y a trois ans, mais il ne faudrait pas que cela se reproduise, car économiquement, ce serait compliqué", confirme Antonio, serveur d'une sandwicherie sur le front de mer.

Au total, près de 900 cas d'intoxications ont été recensés ces trois derniers étés. Dans la station balnéaire, mais aussi dans les autres localités avoisinantes, les eaux de baignade sont analysées plusieurs fois par mois.