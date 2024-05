REPORTAGE - Choléra à Mayotte : "On n'est pas équipés pour se protéger"

Une enfant de trois ans est morte du choléra ce mercredi à Mayotte. L’épidémie se propage depuis plus d’un mois dans ce département français de l’Océan Indien. Une équipe du 20H de TF1 est allée à la rencontre des habitants de Koungou, très inquiets après ce premier cas mortel.

Entre les tôles d'un bidonville, c'est une course contre l’épidémie de choléra pour les médecins. Prévention, dépistage, distribution de gel hydroalcoolique, ils vont à la rencontre des habitants de Koungou. Dans cette commune de Mayotte, une enfant de trois ans est décédée de cette infection. "On est très inquiets, c'est une maladie très grave. Il suffit qu'une personne soit malade et comme c'est très contagieux, dès le lendemain deux autres sont déjà contaminées", souligne un habitant.

4000 cas contact vaccinés

Le premier cas de choléra a été importé des îles voisines des Comores en mars. Depuis, l’infection se propage dans les quartiers les plus insalubres. Au total, 65 cas ont été recensés. Ce chiffre a doublé en une semaine. Dès qu’un malade est identifié, un protocole d’urgence est suivi par les médecins. "On essaie de retrouver sa famille, pour administrer à chaque personne un vaccin et des antibiotiques tandis qu'une équipe de désinfection va désinfecter tout le foyer", détaille dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article, Pauline Naudion, médecin infectiologue à l'hôpital Saint-Antoine AH-HP de Paris.

Cet après-midi, le ministre de la Santé, Frédéric Valletoux, visite l’hôpital de Mamoudzou où deux unités dédiées au choléra ont ouvert. Au total, 4000 cas contact ont été vaccinés, mais les élus veulent aller plus loin et demandent une campagne de vaccination massive. "Cette épidémie de choléra intervient alors que nous n'avons qu'un seul hôpital à Mayotte et le service des urgences est quasi effondré avec seulement cinq urgentistes pour un demi million d'habitants", alerte Estelle Youssouffa, députée LIOT de Mayotte. Face au risque d’épidémie, l'île se prépare au pire, 80 médecins et infirmiers réservistes ont été appelés en renfort.