REPORTAGE - Comment un jeune médecin a fait reculer un désert médical dans les Ardennes

Le nouveau médecin de campagne, aujourd'hui maire du village, a donc décidé de convaincre les communes environnantes de s'associer dans un projet de maison de santé pour rendre le territoire plus attractif. Le coût financier est ainsi partagé. Elle a vu le jour dans un local face à la mairie de Buzancy et depuis, les plaques se multiplient sur la façade. La stratégie consiste à diversifier les spécialités et à accueillir des professionnels complémentaires. Les médecins sont moins débordés et ça plaît aux habitants. "Ça rassure complétement parce que maintenant, quand on déménage, souvent les médecins ne prennent pas de nouveaux patients et je remercie le docteur Nanji parce qu'il n'a pas hésité une seconde", se félicite une de ses patientes.

Même son de cloche du côté des praticiens. "Maintenant, les jeunes médecins veulent travailler en équipe pour pouvoir faire venir un remplaçant et dans des conditions où on ne sacrifie pas sa vie de famille", assure Chloé Laurent, infirmière. Pour cela, Désiré a pensé à tout. À l'étage, au-dessus des différents cabinets, il y a un appartement tout équipé mis à disposition des médecins. "C'est gratuit", précise-t-il.