REPORTAGE - Désactivation du pass vaccinal : ces Français qui s'empressent d'effectuer leur dose de rappel

Ce mardi matin, dans le centre de vaccination marseillais où se rend TF1 dans le reportage ci-dessus, il était possible de venir sans rendez-vous. Le but : permettre aux personnes dont le pass vaccinal est sur le point d'expirer d'obtenir leur dose de rappel, et donc le garder actif. Selon les estimations des autorités sanitaires, le pass vaccinal de plus de quatre millions de personnes doit être invalidé ce mardi, car les règles changent.