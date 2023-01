Soignants en arrêt maladie : haute tension aux urgences de Pontoise

Dans l'Est de la France, les urgences de Sarreguemines et de Thionville connaissent aussi des tensions et de nombreux arrêts maladie depuis fin décembre. Vendredi, la préfecture et l'ARS locales ont déclenché le plan blanc dans tous les établissements de santé du département.

En déplacement dans l'Essonne la semaine dernière, Emmanuel Macron a annoncé une réorganisation de l'hôpital et des mesures pour faciliter l'accès des patients à un généraliste, et "sortir de ce jour de crise sans fin" dans le système de santé français.