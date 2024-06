Tous les départements français, sauf le Finistère, sont placés en vigilance rouge pour les allergies liées aux pollens de graminées. De plus en plus de personnes sont concernées au fil des années. On vous explique.

"Je vais avoir les yeux qui grattent, le nez qui gratte, la gorge, des éternuements", énumère une passante dans le reportage de TF1 ci-dessus. Elle se frotte les paupières. "Je prends un cachet, mais ça ne m'aide pas forcément, donc il faut que je change de temps en temps", poursuit-elle. Dans certaines familles, l'allergie aux pollens est même devenue banale. "Ma mère, moi, mon fils, et j'ai des tantes qui sont aussi allergiques aussi", recense à son tour un homme interrogé par notre équipe.

Selon le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA), la France est placée en alerte rouge au regard du risque d’allergie aux pollens (ici, les graminées). Seul le département du Finistère, en vigilance jaune "moyen", échappe à cette vigilance maximale.

"Moi, je suis une enfant des années 90, et j'avais l'impression qu'il y en avait beaucoup moins (d'allergiques, NDLR) quand on était petit", constate une autre passante dans notre reportage. En effet, un Français sur dix était allergique aux pollens lors des années 1990, contre plus de trois sur dix aujourd'hui, selon l’Anses. Une tendance qui ne va pas en s'améliorant. Selon l’Organisation mondiale de la santé, la moitié de la population mondiale souffrira d’allergies à l’horizon 2050.

Des périodes de floraison plus longues

Pour expliquer cette hausse, il est important de noter que le pollen est de plus en plus présent dans l'air. "Ça peut aller du mois de mars jusqu'à octobre, et même parfois de janvier à novembre. Il n'y a vraiment plus de période de repos", souligne Damien Closier, jardinier botaniste à Rennes (Ille-et-Vilaine), face à la caméra de TF1.

La raison ? Le réchauffement climatique. "L’augmentation des températures rallonge les périodes de floraison. Les plantes se nourrissent également du CO2 présent dans l’air, les arbres s’en nourrissent, fleurissent plus rapidement et produisent davantage de pollens de plus en plus allergisants", détaille Samuel Monnier, ingénieur du RNSA, auprès de Ouest-France.

Des modes de vie davantage à l'intérieur

Autre élément de réponse : les organismes sont moins tolérants au pollen, car nous vivons de moins en moins en extérieur. "Normalement, notre corps accepte les augmentations du pollen dans l'air au printemps. Mais cette tolérance se fait de moins en moins car nos organismes et nos systèmes immunitaires sont modifiés par notre environnement", analyse uaprès de TF1 le Docteur Nhân Pham-Thi.

L'exposition à la pollution intensifie également cette tendance. "Ce qui est plus irritant, c’est la pollution et la chaleur qui vont agir sur nos voies respiratoires réellement, et nos voies respiratoires vont laisser passer plus facilement les pollens", déclarait l'an dernier l'allergologue Marie-Laure Megret-Gabeaud dans l'un de nos précédents reportages.