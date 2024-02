Dentistes, ophtalmologues... Plus de la moitié des médecins spécialistes en dépassement d'honoraires

Selon une étude de l'UFC-Que Choisir, en France, plus de la moitié des médecins spécialistes pratiquent des dépassements d'honoraires. Le montant peut varier du simple au double en fonction de la spécialité.

Dans cette pharmacie parisienne, certains clients n'ont pas consulté de médecin spécialiste depuis bien longtemps. Trop cher pour eux. "On va attendre d'avoir très, très mal. On va repousser l'échéance pour aller voir un spécialiste, jusqu'à ce qu'on puisse plus en fait", confie une femme. "Même quand ils sont conventionnés, il y a toujours des dépassements d'honoraires. On ne comprend pas trop, du coup, je n'y vais pas souvent", dit une autre.

Aujourd'hui, plus de la moitié des ophtalmologues, dentistes ou encore dermatologues dépassent le montant des remboursements fixé par l'Assurance maladie, selon une étude publiée jeudi par l'UFC-Que Choisir, qui dénonce "l'envolée du prix des soins" et ses conséquences sur la santé des plus modestes. Le tarif minimum d'une consultation, pour ces spécialités, est de 31,50 euros. Mais, souvent, pour un ophtalmologue, elle peut grimper jusqu'à 65,50 euros, pour un dermatologue, jusqu'à 70 euros et pour un gynécologue, plus de 80 euros.

Pour l'UFC-Que Choisir, des solutions existent

C'est le cas du docteur Georges Bader. Dans son cabinet de gynécologie, la consultation peut coûter jusqu'à 110 euros. Un dépassement d'honoraires totalement assumé. "Ça nous permet d'améliorer un petit peu nos revenus, qui nous permettent de vivre mieux, il faut dire les choses, mais qui nous permettent aussi de couvrir toutes les charges que nous avons", fait valoir le professionnel. En clair, son équipement médical, ses frais de fonctionnement ou encore le salaire de sa secrétaire, tout a augmenté ces dernières années.

Mais pour l'UFC-Que Choisir, des solutions existent. "Par exemple mutualiser le secrétariat, mutualiser les équipements, mutualiser le cabinet, par exemple l'un qui fait les consultations le matin, l'autre l'après-midi, pour essayer de diviser le loyer", explique Maria Roubstova, chargée de mission santé au sein de l'association. En attendant, il n'y a pas de solution pour les patients les plus modestes. La seule issue reste d'avoir une bonne mutuelle, souvent très chère.