VIDÉO - Faire une cure de vitamine D, est-ce vraiment utile pour affronter l'hiver ?

L'hiver est la saison où le soleil, source non négligeable de vitamine D, brille le moins longtemps. Pour pallier ce manque, de plus en plus de Français entament des cures. Mais tout le monde a-t-il réellement besoin de cette vitamine ? Le 20H de TF1 se penche sur la question.

Avant l'hiver, c'est toujours le même rituel pour Sylvie. Elle prend deux gouttes de vitamine D tous les matins jusqu'aux beaux jours. "Il fut un hiver où j'étais un peu déprimée par le manque de soleil et finalement, je me suis aperçue qu'avec ma petite vitamine D, ça me reboostait le moral", affirme-t-elle dans le reportage de TF1 ci-dessus. En cette saison, Sylvie est loin d'être la seule à se tourner vers la vitamine D. C'est en effet une période où les ventes augmentent de 30%.

La vitamine D est synthétisée par le corps au moment de l'exposition solaire. c

Sur Internet, dans les supermarchés et bien sûr en pharmacie, ces produits sont partout. "On a environ 150 références de vitamine D. La plupart sont dans les médicaments, mais on peut en retrouver dans les compléments alimentaires", explique Amayelle Dia, pharmacienne au Carré Opéra Chaussée d'Antin. Dans cette grande enseigne, elle existe sous tous les formats : ampoules, gélules ou comprimés. Comptez de 2 à 40 euros. "En général, c'est pendant les mois d'hiver qu'on nous la demande le plus. La première raison, c'est qu'on a une baisse de l'ensoleillement. Or la vitamine D est synthétisée par le corps au moment de l'exposition solaire", précise la spécialiste.

Ce marché est en forte progression, avec 188 millions d'euros de chiffres d'affaires en un an. Cet engouement n'a pas échappé à Edouard Fornas, fondateur des compléments alimentaires Nutri&Co, installé dans un vaste entrepôt à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). "La croissance était telle qu'on ne pouvait plus stocker tous les cartons dans notre bureau. C'est pour ça qu'on a pris ce local", témoigne-t-il. Selon ce patron, depuis le Covid, la demande en vitamine D a explosé. "On est sur une dynamique d'à peu près 15% par an pour le marché et nous, on est un peu au-dessus", dit-il.

Recommandée chez les nourrissons et enfants en bas âge

Chaque année, plus de 71 millions de boîtes sont vendues en France. Mais en avons-nous tous vraiment besoin ? Pas forcément, selon la nutritionniste Florence Foucaut. "Chez les nourrissons, chez les enfants en bas âge, chez les personnes avec les peaux mates à foncées, il y aura un défaut de synthèse au niveau de la peau, donc là, on va la recommander chez ces populations. On recommande également chez la personne âgée", détaille-t-elle. Cela dépend aussi du lieu où vous habitez. Par exemple, à Brest, vous en aurez davantage besoin qu'à Marseille où le soleil brille plus souvent.

Sachez aussi que la vitamine D se retrouve dans l'alimentation, comme dans les poissons gras, l'huile de foie de morue, le jaune d'œufs ou les produits laitiers. D'ailleurs, certains industriels n'hésitent pas à le mentionner sur l'emballage. Preuve que la vitamine D est devenue un argument de vente.