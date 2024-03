Pour mieux dormir à deux, faut-il passer à la méthode scandinave ?

Ce vendredi 15 mars, c’est la Journée mondiale du sommeil. Pour mieux dormir, vaut-il mieux être seul ou à deux ? Les avis, comme les méthodes, divergent.

En matière de sommeil, il ne vaut pas forcément mieux être seul. Une récente étude, menée par les chercheurs de l’Université de l’Arizona, démontre en effet que les personnes dormant à deux souffrent moins d'insomnies ou de fatigue, bénéficient de plus de temps de sommeil et s’endorment plus rapidement. Mais chaque généralité admettant ses exceptions, TF1 a constaté, en ce vendredi 15 mars, Journée mondiale du sommeil, que les Français restent divisés sur cette question.

"À deux, c'est mieux quand même", affirme l’un, attablé dans un café de Montpellier (Hérault), dans le reportage en tête de cet article. "Moi, je préfère toute seule. Au moins je n'ai pas chaud, et puis je n’entends pas le ronflement", lance une autre cliente. Autre problème : le partage de la couette. Un couple que nous interrogeons en témoigne. L’une "tire des fois parce qu’il prend tout", l’autre "tire de l’autre côté en se tournant". Une conquête de territoires.

Pour éviter d’en arriver là, ou de faire chambre à part comme cet autre couple qui se confie face à notre caméra, des solutions existent. L’une d’entre elles fait fureur au point d’être devenu une tendance forte sur le réseau social TikTok : la méthode scandinave, qui consiste à dormir dans le même lit, mais avec deux couettes et deux édredons. Plus largement, le gérant d’un magasin de literie nous indique qu’il vend des lits de plus en plus grands : "Le plus vendu est le 160, et non plus le 140 comme il y a quatre ou cinq ans. On a plus d’indépendance. On sent moins la personne à côté."

Il y a enfin l’astuce ultime : le lit double électrique, soit deux matelas posés côte à côte dans le même sommier, dont les mouvements sont commandés individuellement. "Moi je suis relevé, vous êtes allongé, je peux même bouger, je ne vous gêne pas", montre notre vendeur de lits en faisant le test avec notre reporter. Une conclusion s'impose donc : pour mieux dormir à deux, l’idéal serait de se rapprocher le plus possible des conditions du sommeil solitaire.