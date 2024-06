Les baskets se portent aujourd'hui en toutes circonstances, et par toutes les générations. Elles ont pourtant mauvaise réputation : elles sont trop plates, pas assez rigides pour la tenue du pied. Les spécialistes sont plus nuancés, mais prescrivent tout de même quelques précautions.

Elles sont à tous les coins de rue, il en existe pour tous les goûts, et à tous les prix, comme on le voit dans le reportage du 20H ci-dessus. Les sneakers, appelées "baskets" uniquement en France, où elles ont pris le nom du sport qui les a popularisées, sont devenues hégémoniques. Leur argument n°1, c'est avant tout leur confort. Elles sont pourtant accusées de tous les maux. On leur reproche de provoquer des tendinites, un affaissement du pied ou encore un mauvais positionnement des orteils. Mais vous n'êtes pas obligés de renoncer à votre paire favorite, à condition de prendre quelques précautions.

"Il n'y a pas de contre-indication sur ces chaussures à partir du moment où on respecte quelques critères", souligne le podologue Romain Vayer au micro de TF1. L'arrière de la basket doit être rigide pour éviter toute déformation du talon. Il faut ensuite privilégier des modèles en cuir ou en coton pour laisser respirer les pieds. Enfin, la semelle doit être flexible, mais pas trop molle.

Les baskets faites pour courir ne doivent donc pas être portées tous les jours. Pensées pour protéger des chocs, un tel niveau d'amortissement au quotidien peut même aggraver des pathologies déjà existantes. Pour trouver cet équilibre parfait, les stylistes réfléchissent toujours à de nouveaux ajustements, et à des produits conçus pour durer longtemps. Si les baskets ne sont pas forcément à proscrire, il est important de varier les paires et de ne pas abuser des modèles en toile, très appréciés l'été, mais qui ne soutiennent pas assez le pied.