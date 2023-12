VIDÉO - Tarifs des mutuelles : pourquoi des augmentations aussi fortes en 2024 ?

Les mutuelles prévoient une hausse moyenne de 8,1% des cotisations en 2024. Cette nouvelle intervient après plusieurs années de hausses des tarifs des complémentaires santé. TF1 se penche sur les raisons de cette augmentation jugée "incompréhensible" par le ministre de la Santé.

Plus de 9 Français sur 10 ont souscrit à une complémentaire santé. Et les tarifs de ces mutuelles sont de plus en plus élevés. "Ils augmentent sans arrêt, se plaint une femme rencontrée dans la rue à Paris par notre équipe. La mienne va être augmentée de 24 euros. On y perd un argent fou." Le prix des mutuelles devrait même augmenter à hauteur de 8,1% en 2024, après quatre ans de hausses de tarif successives, selon une récente enquête de la Mutualité française. La dernière en date avait eu lieu en 2023, avec une montée en flèche de 4,7% de leur montant.

En 2021, la hausse des tarifs des mutuelles s'élevait à 2,7% ; l'an prochain, elle atteindra 8,1% d'augmentation. - TF1

L'étude permettant de chiffrer cette hausse s'applique uniquement aux mutualistes, mais les experts s'accordent à dire que les assurances et les organismes paritaires, qui n'ont pas encore donné d'estimation pour 2024, devraient être tout aussi concernés. Dans le détail, selon le cabinet Addactis, le spécialiste du secteur, les tarifs des complémentaires santé pourraient augmenter de 9 à 11% pour les contrats souscrits individuellement. Pour les contrats collectifs, souscrits par les entreprises pour leurs salariés, ce sera encore pire : 8 à 12,5% de majoration sont attendus l'an prochain par rapport à 2023.

Le ministre de la Santé juge la hausse "incompréhensible"

Concrètement, en se basant sur la hausse des mutualistes, si vous payez votre mutuelle 150 euros en 2023, vous devrez désormais vous acquitter de 162 euros par mois en 2024, soit une dizaine d'euros supplémentaires. Comment expliquer cette augmentation ? "Se soigner coûte plus cher, assure Eric Chenut, président de la Mutualité française, dans le reportage de TF1 à retrouver en tête de cet article. Depuis la crise sanitaire, l'accélération de la dépense de santé est encore plus importante. Tout ça, il faut le financer. Si la santé n'a pas de prix, elle a un coût. Nous, notre rôle, c'est de le répartir de la manière la plus solidaire possible en mutualisant, mais il nous faut être à l'équilibre."

Pourtant, pour certains spécialistes, la hausse des tarifs n'est pas justifiée. "Chaque année, il y a une augmentation, mais il n'y a jamais une augmentation des remboursements, en tout cas dans notre domaine", note un opticien interrogé devant notre caméra. Le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, est du même avis. "8,1% de hausse moyenne, ce sont des mutuelles à +13%, a-t-il écrit sur X ce mardi. C’est incompréhensible." Le responsable aurait accepté que cet accroissement des tarifs se limite à "5 à 7%" seulement l'an prochain.

Il existe malgré tout des astuces pour payer moins cher. "On peut réajuster son contrat en faisant appel à son assureur, indique Stéphanie Durrafourd, experte et porte-parole d'Assurland.com. Les garanties, les niveaux de formule, les options peuvent être un petit peu réadaptées pour essayer d'avoir un contrat qui correspond vraiment à ses besoins et au prix le plus intéressant possible." Il est aussi possible de résilier son contrat individuel au bout d'un an pour mettre en concurrence les différentes mutuelles et ainsi peut-être obtenir un meilleur prix.