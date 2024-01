Adultes accros au smartphone : "J'en ai soigné qui faisaient de véritables attaques de panique"

Sept Français sur dix déclarent ne plus pouvoir se passer de leur téléphone portable, selon une étude publiée ce mardi. Et il n'y a pas que les jeunes qui sont concernés, les adultes aussi. Au lit, à table, aux toilettes... Pour certains, il n'y a plus de limite.

Devenu la télécommande de nos vies, il accapare de plus en plus notre attention. À tel point qu'il en devient parfois envahissant. Au lit, à table, aux toilettes... Pour certains, il n'y a plus de limite. Et contrairement à l’idée reçue, les jeunes ne sont pas les seuls à être accros à leur smartphone. En témoigne les résultats d’une enquête* publiée ce mardi 23 janvier dans Le Parisien.

On y apprend, entre autres, que plus d’un Français sur trois (36%) utilise son smartphone jusque dans les toilettes. Mais aussi et surtout, que sept Français sur dix (71%) déclarent être incapables de s’en passer ne serait-ce que pendant quelques heures. Et c’est encore plus vrai chez les 18-39 ans, où ce chiffre grimpe même jusqu'à 86%. Parmi les personnes interrogées, plus de la moitié (54%) déclare perdre la notion du temps en l'utilisant.

C’est ce que vérifie une équipe de TF1 en interrogeant des passants dans le reportage en tête de cet article. "Je dirais facilement trois ou quatre heures", estime une femme, sans doute proche de la réalité. "Une heure, peut-être une heure et demie. Ah non... 4h36 ! Mais aujourd’hui, c’est une journée particulière !", lâche un autre, un peu gêné, après avoir vérifié son temps d’écran sur son smartphone.

Près d'un Français sur deux se déclare nomophobe

Selon l’enquête, un adulte sur cinq (20%) passe au moins deux heures les yeux rivés sur l’écran de son smartphone chaque jour. Pour le Dr Laurent Karila, l’un des coauteurs de l’enquête, on peut clairement parler d’excès. Plutôt que d’une maladie, il parle de trouble. Et celui-ci porte un nom, la nomophobie. "C’est l’angoisse d’être séparé de son smartphone. Vous avez des gens qui vont aller au travail, ils vont faire demi-tour pour aller chercher leur smartphone", souligne le spécialiste.

Dans l’étude, 41% des personnes interrogées disent ressentir ce trouble. Et pour une partie d’entre elles, cela va même encore plus loin. "J’en ai soigné qui faisaient de véritables attaques de panique, des crises d’angoisse aiguës, qui les handicapaient", relate le Dr Karila, psychiatre et addictologue à l’Université Paris Saclay et à l’hôpital Paul Brousse de Villejuif (Val-de-Marne).

L'étude évalue aussi l’impact des utilisations inappropriées, comme le fait d’aller se coucher avec son smartphone allumé. C’est le cas de près d’un Français sur deux (46%). "Je regarde parfois Instagram avant de le mettre en mode avion et le laisser sur la table de nuit. Mais c’est terrible. Même quand on veut se coucher, on finit par passer trente minutes dessus", témoigne une femme dans notre reportage. On le sait, mieux vaut l'éviter, d'autant qu'il est démontré que cela perturbe le sommeil.

* L’enquête a été réalisée du 20 avril au 13 mai 2023 par L’Observatoire santé PRO BTP, en partenariat avec le centre de recherche de l’Institut Rafael, auprès de 21 422 adhérents du groupe de protection sociale PRO BTP.