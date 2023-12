VIDÉO - "J'ai peur d’avoir chopé quelque chose" : une patiente du dentiste suspendu à Cherbourg témoigne

Un dentiste de Cherbourg (Manche) a été suspendu par l'Agence régionale de santé (ARS) de Normandie pour "manquements graves". Plus de 1.100 patients soignés dans son cabinet sont invités à se faire dépister pour l'hépatite B et C, ainsi que le VIH. L’une d'entre eux témoigne auprès de TF1.

Le cabinet dentaire n’était ouvert que depuis neuf mois, à Cherbourg (Manche). Le voici désormais fermé, après l’annonce, ce mercredi, via un communiqué de l'Agence régionale de santé (ARS) de Normandie, de la suspension du droit d'exercer du dentiste en question, "pour une durée de cinq mois". En cause : des "manquements graves" constatés lors d’un récent contrôle. En conséquence de quoi, ses quelque 1145 patients sont invités à se faire dépister pour l'hépatite B et C, ainsi que le VIH.

Cindy l’a appris mardi matin, par courrier. "Lors de votre venue, du matériel spécifique utilisé lors de vos soins a fait l’objet d’un défaut de stérilisation", peut-on notamment lire dans la lettre en question. Sa colère n’est pas retombée. Son inquiétude, non plus. "Je suis très angoissée depuis, confie-t-elle en effet à TF1. J’ai peur d’avoir chopé quelque chose."

Chaque année, l’ARS locale effectue 250 contrôles de ce type. Mais pour Catherine Simonin, membre du bureau de France Assos Santé, organisme national représentant les patients, ce n’est pas encore assez : "Il faudrait les intensifier pour repérer les mauvaises pratiques et les dénoncer. La stérilisation du matériel doit répondre à des normes. Il y a des négligences."

Dans les rues de la ville, on n’en revient pas. "C’est scandaleux ! On leur fait confiance, à ces gens-là ! Au prix que coûte la santé maintenant, c’est honteux", tempête une Cherbourgeoise à notre micro. Un autre habitant appuie : "C’est très grave. Quand on est capable de ça, on est capable de tout. Pour moi, ce dentiste ne devrait plus jamais être autorisé à exercer."