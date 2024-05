Ce caniche détecte les malaises... avant même que sa maîtresse n'en ressente les symptômes

Octave, chien d'assistance, est capable d'accompagner au quotidien des personnes qui souffrent de certaines maladies. Il peut sentir un malaise avant qu'il n'arrive. Une équipe de TF1 l'a suivi avec sa maîtresse.

Octave est un caniche un peu particulier. Voilà maintenant plus de deux ans qu'il est entré dans la vie de Lilou. Il est capable de lui rapporter une trousse d'urgence avec des médicaments, de l'alerter d'un coup de truffe sur la cuisse, et même de se montrer plus insistant, en la griffant, s'il détecte l'imminence d'un malaise.

Lilou souffre en effet d'arythmie sévère, pouvant entraîner une perte de connaissance. En cas de malaise, Octave se couche sur sa maîtresse pour calmer son cœur, dont il perçoit l'emballement mieux qu'elle, quelques minutes avant. "Lui, il va m'alerter, et après, moi, je vais anticiper et me dire ok, comment je me sens, est-ce que je ne me sens pas bien ?, explique Lilou. En général, c'est le cas, et là, j'ai tout un protocole, prendre des médicaments..."

Lilou sort donc de chez elle sans crainte avec son ange gardien. Depuis qu'il a quatre mois, Octave s'entraîne chaque jour avec sa maîtresse et régulièrement avec Victor Bargain, éducateur canin. Outre un dressage classique, l'animal apprend à devenir un chien d'assistance grâce à son incroyable odorat. "Il découvre l'environnement principalement par son flair, souligne l'éducateur canin. Et donc ce n'est pas surprenant qu'on ait des chiens qui arrivent à détecter des cancers, des crises d'angoisse, des crises d'épilepsie. Il faut bien se dire que le chien n'a pas la même vision du monde que nous".

Comment les chiens sentent certaines maladies ? Source : TF1 Info

Ce jour-là, Octave passe son examen de certification. Il va être évalué par l'association qui le suit depuis le début, spécialisée dans la formation sur-mesure de chiens d'assistance, quel que soit le handicap ou la pathologie de leurs maîtres. "Il peut y avoir aussi de l'alerte sonore pour les personnes malentendantes, de l'aide quotidienne, aider au déshabillage, au rapport d'objets, à attraper des articles dans les rayons des magasins", précise Coralie Vautrin, présidente de l'association "Cyno-sens".

Examen réussi haut la main par Octave, le voilà diplômé chien d'assistance. Il y aurait en France un millier de chiens comme lui.