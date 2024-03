Pénurie de soignants : ces Ehpad ont trouvé la parade

Pour palier la pénurie de personnel dans les Ehpad, certains établissements font désormais appel à des autoentrepreneurs. Si ce modèle suscite des réserves, il présente aussi de réels avantages. Le principal est pécuniaire : le soignant est mieux payé et la maison de retraite, elle, économise sur les charges sociales.

Une solution gagnant-gagnant face à la pénurie de soignants ? Alors que recruter ou remplacer des personnels de santé relève du parcours du combattant pour certains établissements, à commencer par les Ehpad, le recours à des autoentrepreneurs est de plus en plus fréquent et des plateformes spécialisées facilitent la mise en relation.

"Il y a eu un moment où on a eu une grosse pénurie quand même, des difficultés de recrutement, j'avais fait de demandes en société d'intérim, mais il y avait plus de possibilités avec Mediflash", explique dans le reportage de TF1 en tête de cet article Emilie Jourdan, directrice de l'Ehpad "Redidence de l'Yze" à Corps-Nuds (Ille-et-Vilaine). Cette dernière ne fait désormais plus du tout appel aux intérimaires. "C'est moins couteux, c'est à peu près deux fois moins cher qu'avec une société d'intérim classique", poursuit celle qui ne voit dans cette alternative que du positif.

20% d’économies sur les charges sociales

À titre de repère, grâce au statut d’autoentrepreneur, les établissements de santé réalisent jusqu'à 20% d’économies sur les charges sociales, par rapport à un salarié, selon la plateforme Mediflash, née il y a quatre ans, en pleine crise sanitaire. La rémunération des soignants, elle, serait jusqu'à 25% supérieure à ce qu'ils percevraient en intérim et même en CDI.

"Je ne retournerai jamais en arrière en acceptant un CDI ou quoique ce soit", explique Laura, une aide-soignante qui intervient justement ce jour-là en tant qu'autoentrepreneur dans l'Ehpad de Corps-Nuds. "J'ai ma liberté", ajoute celle qui considère que ce statut lui offre aussi plus de flexibilité dans son quotidien. Et d'insister : "Moi, je préfère avoir mon autonomie, gérer mon planning en fonction de ma vie familiale".

Si le système fonctionne bien pour des remplacements ponctuels, il présenterait toutefois des limites selon certains professionnels du secteur. C'est le cas d'une professeure en gériatrie qui considère qu'il pourrait rendre le recrutement de soignants encore plus difficile dans les années à venir. "Pour moi, il y a un risque d'effet pervers, le risque chez les jeunes soignants, qu'on voit chez les médecins aussi, c'est que finalement, ils préfèrent travailler comme ça, au coup par coup, en choisissant les week-ends et les jours fériés qu'ils veulent et en ne faisant pas ceux qu'ils ne veulent pas", illustre Aline Corvol, professeure de gériatrie au CHU de Rennes.

La plateforme en ligne compte aujourd'hui plus de 40.000 soignants inscrits, et 700 établissements de santé l'utilisent pour recruter.