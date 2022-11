REPORTAGE – Épidémie de bronchiolite : au cœur d’un hôpital saturé

Face à cette épidémie, qui frappe tôt et fort cette année en France, un plan d’urgence vient d’être décidé par le ministère de la Santé "pour renforcer encore les moyens des ARS (agences régionales de santé) et permettre que l'ensemble de l'hôpital puisse se concentrer sur ce problème particulièrement aigu aujourd'hui". Le CHRU de Nancy a ainsi dû se réorganiser en ouvrant quinze lits en plus. Tandis que les infirmières font des heures supplémentaires. "C'est une année exceptionnelle. Ça fait plusieurs années qu'on n'a pas vu une épidémie de bronchiolite comme celle-ci. On est en flux tendu, on manque de lits, on manque de personnels, les soins sont compliqués. C'est des hospitalisations qui durent quand même plusieurs jours, voire parfois une quinzaine de jours", explique Anne-Charlotte Escal, infirmière puéricultrice.

Le problème est que dans cet hôpital, on est déjà au maximum des capacités, comme le souligne Noël Boussard, chef du service de réanimation pédiatrique. "Malheureusement, les seuls leviers seront la déprogrammation. Ces chirurgies qui avaient déjà été impactées par la crise du Covid, les chirurgiens n'ont pas rattrapé leur retard et ça serait vraiment dramatique pour les enfants de devoir déprogrammer à nouveau", s'inquiète-t-il. D'autant que cette épidémie, arrivée avec un mois d'avance, a du mal à ralentir. "Habituellement, pendant les vacances, on a un creux, ça veut dire que l'activité se casse, la courbe se casse et là, elle est restée en plateau. En moyenne, aujourd'hui, on a 20% des patients qui se présentent aux urgences qu'on hospitalise", constate Valérie Ratajczak, infirmière puéricultrice.