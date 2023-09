VIDÉO - Poids, stress... Pourquoi il faut privilégier les aliments fermes (et bien les mâcher)

"Dans la salive, il y a des enzymes salivaires qui vont aider à digérer", explique à TF1 la diététicienne et nutritionniste Ingrid Charvet. "Au cabinet, je vois beaucoup de personnes qui ont des gros problèmes de digestion, avec des ballonnements et une prise de poids importante, parce qu'ils ne mangent que du mou. Quand on ne mange que ce type d'aliments, on n'est jamais rassasié et on mange de plus en plus", détaille la spécialiste.