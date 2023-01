VIDÉO - Pont aérien de médecins entre Nevers et Dijon : bon remède ou aberration ?

Un tel pont aérien coûte 5 200 euros par vol. Bien moins qu'un recours aux intérimaires, selon Denis Thuriot, le maire de Nevers. "Aujourd'hui, l'hôpital connait 6 millions d'euros de déficit par an, dont 3 millions et demi pour l'intérim. Si je dépense 670 euros la place à la place de 3000 euros une vacation, on gagne de l'argent en en dépensant", fait-il valoir. L'élu assume que son projet soit écologiquement contesté. Pour lui, la santé de ses habitants prime sur le bilan carbone de l'opération.