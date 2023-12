Addiction aux jeux : EuroMillions, tickets à gratter... comment savoir si vous êtes accro ?

Ce vendredi, l’EuroMillions met en jeu un gain record de 240 millions d’euros. Mais pour ceux qui ne veulent pas attendre, il y a aussi les jeux à gratter, dont le succès ne se dément pas. Attention, cela peut vite devenir une dangereuse addiction : des signes doivent vous alerter.

On dit qu’il n’y a pas de petit plaisir dans la vie, ni de petits profits. Tandis que, ce vendredi, certains viseront le jackpot record de 240 millions d’euros mis en jeu à l’EuroMillions, d’autres s’en tiendront à leurs habituels jeux de grattage, qui séduisent chaque année plus de 18 millions de Français, soit près d’un adulte sur deux. On pourrait penser que leurs gains très inférieurs créent moins d’addiction, mais ce serait une erreur, au regard du nombre toujours croissant d’adeptes.

"Les sommes sont minimes mais c’est instantané, c’est un bon... attrape-couillons", témoigne un joueur auprès de TF1. Car non, l’appât du gain n’est pas la seule motivation. "C’est un passe-temps, un petit moment de plaisir. Des fois, on a de la chance, des fois, on n’en a pas", indique pour sa part un autre client. Qui, à la question de savoir ce qu’il fait de ses gains, répond, dans un rire jaune : "On rejoue en général, pour gagner plus gros !" Le mécanisme même de l’addiction.

En cause : la dopamine, une substance du cerveau qui procure un plaisir immédiat. "Au moment de jouer, le cerveau mémorise la sensation provoquée par cette substance neurochimique et va inciter la personne à réitérer ce geste de découverte du résultat, que ce soit par le grattage ou autre", détaille la psychanalyste Liliane Holstein, pour qui au-delà d’une trentaine d’euros par semaine consacrée à ces jeux, on entre déjà dans une spirale dangereuse.

En 2019, Armelle Achour, psychologue et présidente de SOS Joueurs, une association venant en aide aux personnes dépendantes, expliquait à TF1Info que "tout le monde est susceptible de développer une addiction, quel que soit son âge ou sa catégorie sociale", même si "le profil type d’un 'joueur pathologique' est quelqu’un qui se situe plutôt en bas de l’échelle sociale et est assez fragile, puisqu’il y en a pas mal qui souffrent de troubles bipolaires. Les femmes sont majoritaires. Il y a aussi beaucoup d’ouvriers ou de personnes sans activité professionnelle".

Le caractère obsessionnel du jeu fait figure de premier signal d’alerte. "Au niveau psychologique, c’est une catastrophe pour les joueurs. Ce sont des gens qui vivent dans la honte et la culpabilité. Ce ne sont plus eux qui gèrent le jeu, c’est lui qui les gouverne. Cela devient un véritable besoin : ils se couchent le soir avec l’idée du jeu du lendemain, en rêvent la nuit, se posent la question de trouver l’argent nécessaire. Il y a énormément d’endettement, certains ne paient même pas leur loyer au profit du jeu. Tout au long de la journée, plus les joueurs perdent, plus ils misent gros. Pour eux, c’est inéluctable, ils doivent gagner", décrivait-elle.

De plus en plus d’ados accros

Selon la fondatrice de SOS Joueurs, les jeux Cash, Millionnaire et Mots croisés sont ceux qui suscitent le plus de problèmes de dépendance, en raison d’un pouvoir addictif bien plus fort que ceux de tirage de type Loto ou EuroMillions. En conséquence de quoi, la Française des jeux multiplie les campagnes de sensibilisation. Son application numérique fixe d’ailleurs des limites, via une jauge de couleur alertant en cas d’excès et pouvant même bloquer directement le compte du joueur. Il n’est, en revanche, toujours pas possible de contrôler le nombre de tickets achetés par chaque joueur chez un buraliste.

Ce dernier peut toutefois empêcher les mineurs de jouer, contrairement aux jeux en ligne (paris sportifs, poker…) qui les exposent, de fait, à une pratique addictive : d’après une enquête dont nous vous parlions dans cet article, un tiers des adolescents de 15 à 17 ans déclarent avoir joué de l’argent en 2022. Au sein de cette catégorie d'âge, 4,5 % sont considérés comme des joueurs à risque modéré et 7,6 % comme des joueurs excessifs. Parmi les comportements à risque augmentant chez ces jeunes, l’Indice canadien du jeu excessif, qui fait référence pour repérer les personnes susceptibles de développer un problème de jeu (vous pouvez faire le test ici ici), pointe le fait de rejouer une autre journée pour se refaire (42% disent l’avoir fait), avoir misé plus d’argent qu’ils ne pouvaient se permettre (32%) ou avoir vendu quelque chose dans le but spécifique de jouer (24%).