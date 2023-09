VIDÉO - Botulisme à Bordeaux : les clients de quatre tablées du restaurant toujours recherchés

Autre urgence : localiser tous les clients. Sur les onze tablées présentes ce soir-là, il y en "quatre pour lesquelles on n’a pas encore l’identité certaine des personnes, donc on ne peut pas pour l’instant les contacter", indique Benoît Leuret, directeur de la Direction départementale de la protection des populations de Gironde. Si ces personnes sont contaminées, il faut leur administrer un sérum au plus vite. Pour l'instant, quinze sont déjà malades. "On a récupéré les notes du restaurant, les encaissements du restaurant, on s'est notamment adressé aux banques pour identifier le porteur de carte qui avait payé", ajoute-t-il dans le reportage en tête de cet article.