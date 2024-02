VIDÉO - Alerte sur les émulsifiants : les conseils pour éviter ces additifs

Une étude d'ampleur dévoile un lien entre deux familles d'émulsifiants et un "risque accru" de cancers. Voici quelques conseils pour éviter ces additifs présents dans des milliers de produits.

Plats préparés, crèmes desserts ou encore gâteaux... Tous ces produits contiennent des émulsifiants. Ils servent à améliorer le goût, la texture et prolongent la durée de conservation. Mais ils peuvent être nocifs pour la santé. Leur présence est indiquée au dos des emballages. Le E471 par exemple, très présent dans les crèmes fraîches et les viennoiseries, est mis en cause par des scientifiques français. Ils alertent aujourd’hui sur certains additifs, dans une étude menée auprès de 92.000 personnes. Une consommation fréquente peut favoriser le risque de cancer.

"Une portion de sauce industrielle par jour associée à une crème dessert industrielle par jour, en moyenne, voilà les consommations usuelles qui étaient associées dans cette étude à un risque accru de cancer", précise le Dr Mathilde Touvier, directrice de recherche en épidémiologie nutritionnelle à l'Inserm.

Si la liste d'ingrédients est très importante, méfiance. Docteur Vincent Valinducq, médecin généraliste

Il ne s’agit pas de bannir totalement ces aliments, mais de réduire leur consommation. Voici quelques conseils pour les éviter. "Ce qu’on peut recommander aux consommateurs, c’est de cuisiner maison. Le fait-maison avec des produits simples, c’est bon pour la santé. Attention de limiter les produits transformés. Attention aussi aux sodas et sucreries. Enfin, lorsque vous faites vos courses, regardez la liste d’ingrédients. Si la liste est très importante, méfiance", conseille l’expert santé de TF1, le docteur Vincent Valinducq. Les consommateurs sont invités à toujours davantage de vigilance dans le choix de leurs produits.