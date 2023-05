REPORTAGE - Bergerac : les femmes enceintes privées d'accouchement jusqu'au 9 mai

Des femmes enceintes qui doivent accoucher à Périgueux ou à Libourne, à plus de 50 minutes de Bergerac. Les trajets peuvent être angoissants quand elles sont à quelques heures du terme. "On peut arriver à commencer à avoir des contractions, que ça évolue plus vite que prévu et que la personne se retrouve dans sa voiture en train d'accoucher", témoigne une femme. Et la maternité n’est pas le seul problème. "L'ophtalmologie, c'est compliqué, le dentiste aussi. C'est presque une habitude de trouver quelque chose qui nous dépanne et de faire des kilomètres pour être soignés ou accompagnés", ajoute une autre.