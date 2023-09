VIDÉO - Cas de botulisme à Bordeaux : quel traitement pour les patients hospitalisés ?

La responsable : une bactérie, ou plutôt les toxines qu'elle sécrète. Une fois ingérées, elles peuvent déclencher de graves intoxications. "On la retrouve dans la terre, quand les patients font des conserves à partir de légumes et que c'est mal lavé et mal stérilisé", explique Gauthier Delvallez, responsable adjoint du Centre national de référence du botulisme à l'Institut Pasteur à Paris, dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article. "Cette bactérie va se développer dans la conserve, produire la toxine, et les gens vont se contaminer au moment de l'ingestion", détaille le spécialiste. Ces toxines entraînent d'abord des troubles digestifs, puis une difficulté à avaler, à parler, des troubles visuels, et plus grave encore, une difficulté respiratoire. En cas de symptômes, il est important de réagir vite.