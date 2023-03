VIDÉO - Compléments alimentaires : faut-il s'en méfier ? 

Du classique comprimé de vitamine C jusqu'à la cure de collagène marin contre le vieillissement de la peau, les Français sont de plus en plus séduits par les compléments alimentaires. Réservé un temps aux sportifs de haut niveau, tout le monde se sent désormais concerné. Cela commence par le joueur de foot du dimanche, comme David, 30 ans, qui depuis un an prépare de curieuses mixtures dans sa cuisine.

"C'est très simple, deux doses de poudre, j'ajoute de l'eau et c'est parti", lance-t-il dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article. Ce professionnel de l'immobilier répète ce rituel, composé de protéines et d'acides aminés, avant chaque entraînement. C'est directement sur le terrain, selon lui, que la boisson fait toute la différence. "Ce n'est pas une baguette magique, par contre, c'est vrai que ça aide beaucoup. Il faut avoir une très bonne alimentation, une très bonne hygiène de vie pour garder une très bonne condition, mais c'est vrai que ces produits, ça donne un petit coup de boost", estime-t-il.