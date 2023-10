Cueillette des champignons : attention, toutes les applis de reconnaissance ne sont pas fiables

Si vous souhaitez faire identifier vos champignons, les pharmacies spécialisées sont de plus en plus rares, mais vous pouvez directement vous rendre en faculté de pharmacie. Une identification, et quelques conseils pour les conserver : "Maximum 24 heures ou 36 heures. Il faut absolument les faire cuire dès qu'on peut, parce que c'est très putrescible", détaille face à la caméra de TF1 le docteur Sylvie Rapior, professeure à la faculté de pharmacie de Montpellier (Hérault).

Des précautions indispensables, car les intoxications aux champignons se multiplient. Dans son communiqué envoyé fin août, l'Anses indiquait que depuis le début du mois, les intoxications rapportées aux Centres antipoison étaient en augmentation : plus de 250 cas avaient alors déjà été recensés, soit deux fois plus qu’en 2022. Entre le 1ᵉʳ juillet et le 31 décembre l'an dernier, 1.923 intoxications avaient été recensées - parmi ces cas, deux personnes étaient décédées après avoir confondu une espèce comestible avec une espèce toxique -, contre 1.269 en 2021 sur la même période.