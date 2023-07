VIDÉO - Pas un seul dermato dans toute la Creuse : les départements voisins débordés

Pour remédier à la situation, plusieurs pistes sont explorées, du développement de la télémédecine à la formation plus poussée des généralistes. Quant au nombre d’internes en dermatologie, avec la suppression en 2019 du numerus clausus, il faudra là aussi être patient. "Il faut compter six ans d’études de médecine et quatre ans d’internat, donc il faut compter dix ans. Et donc on va voir arriver des internes significativement plus nombreux", affirme le professeur Pierre-Yves Robert, doyen à la faculté de médecine de Limoges.

À condition, bien sûr, que les futurs médecins s’installent dans les régions les plus dépourvues. En Limousin, le scénario le plus plausible prévoit une baisse du nombre de dermatologues jusqu’en 2037.