Punaises de lit : pourquoi changer de trottoir quand vous passez à côté d'un vieux matelas ne sert à rien

"Je m'écarte un peu !". Cette passante, interrogée dans les rues de Marseille dans le reportage de TF1 en tête de cet article, se décale pour dépasser un matelas abandonné sur le trottoir. "Si on ne regarde pas où on met les pieds, on peut heurter un matelas et les punaises peuvent nous sauter dessus", réagit une autre. L'inquiétude face aux punaises de lit monte en France, mais ces petites bêtes peuvent-elles vraiment nous bondir dessus, comme le pense cette passante ?