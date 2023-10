VIDÉO - Grippe aviaire : ce qu'il faut savoir sur la vaccination inédite de 64 millions de canards en France

Éric Dumas, éleveur de canards à Horsarrieu (Landes), attendait ce jour avec impatience. Une rapide injection sous-cutanée, et les canetons peuvent déjà reprendre le cours de leur existence. Cet élevage a été vidé préventivement par deux fois, et tous les canards ont été abattus. Un traumatisme que cet éleveur espère ne plus jamais vivre, grâce au vaccin contre la grippe aviaire : "Quand vous élevez vos animaux et que vous êtes obligés de les abattre, ça fait mal au cœur, car on ne travaille pas pour ça", confie-t-il dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Seule à le faire en Europe, la France commence, ce lundi, à vacciner des canetons contre la grippe aviaire. La mesure est en effet désormais obligatoire pour tous les élevages de plus de 250 canards. Le but : éviter un nouveau "raz de marée" de cette maladie virale qui a conduit à l'euthanasie de dizaines de millions de volailles ces dernières années. "C'était aussi un produit final, comme le foie gras, qui n'arrivait pas sur les tables pour les fêtes de fin d'année", ajoute Éric Dumas.