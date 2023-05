VIDÉO - Un bistrot, un zoo : ces deux Ehpad innovent pour le bien-être des résidents

Derrière le comptoir, Martine, aide-soignante et barmaid depuis l’ouverture de ce bistrot presque comme les autres. "Ils repartent avec le sourire en me disant ‘bonne journée, à demain. Vous serez là ?'", sourit-elle. Bien plus qu’un lieu de rencontre. Ces boissons, vendues à un tout petit prix, ont aussi une vertu thérapeutique. "L’idée, c’est d’utiliser de l’argent, de faire travailler les fonctions cognitives des résidents et ça, c’est important", explique Corinne Séneschal, la directrice.

Et ces deux-là ne nous diront pas le contraire. Michel, 74 ans, et Mauricette, 83 ans, ont même trouvé l’amour accoudés au comptoir. "C’est lui qui m’a draguée, c’est pas moi", rit Mauricette. Et depuis, c’est une affaire qui roule. "On espère peut-être se marier un jour", confie Michel. C’est au bistrot que la fête aura lieu.