REPORTAGE - "Je me sens revivre" : une clinique de l'espoir pour dire adieu à l'obésité

À 70 kilomètres de l'hôpital, entre deux séances à la clinique, Vicky, une patiente, tente d'appliquer ces nouvelles habitudes chez elle. Ce soir au menu, c'est poulet aux champignons. En quelques mois, elle a réduit les quantités de nourriture, stoppé les sodas, les repas devant la télé, et même les cigarettes. D'ici à quelques semaines, elle aura rendez-vous dans un bloc opératoire pour une opération chirurgicale : la réduction de son estomac. "Le but, c'est de leur faire du poids et d'améliorer leurs comorbidités, comme l'hypertension, le diabète, l'apnée du sommeil", indique le chirurgien, le docteur Antoine Cracco.

Avec un estomac plus petit, le patient qu'il opère ce jour-là devra moins manger et perdra jusqu'à 44 kilos dans les prochains mois. Depuis 2015, plus de 2000 patients ont emprunté ce parcours entièrement pris en charge par l'Assurance maladie. Comme Pascal, qui revient pour une visite de contrôle. Il y a encore deux ans, ce chauffeur de poids lourd pesait 137 kilos. Aujourd'hui, il n'en fait plus que 73. "Je me sens revivre", dit-il. Comme tous les patients du programme, les équipes du centre de l'obésité suivront son état de santé jusqu'à la fin de sa vie.