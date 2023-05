VIDÉO - L'e-cigarette bientôt prescrite ? L'idée fait tousser cette pharmacienne et cet addictologue

"En tant que professionnelle de santé, moi, je n'en délivrerai pas. Nous, on est là pour faire de la prévention, pour soigner nos patients", lance ainsi Véronique Nouri, présidente du syndicat des pharmaciens Auvergne-Rhône-Alpes. Elle explique proposer déjà des solutions anti-tabac qui fonctionnent : "On a déjà beaucoup de choses dont des patchs, des comprimés, des chewing-gums à mâcher...".

Bernard Antoine, addictologue, tabacologue et hypnothérapeute parisien, n'y croit pas non plus. Dans son cabinet, il soigne des fumeurs accros à la cigarette, y compris électronique. "J'ai à peu près 100 à 150 personnes qui viennent tous les ans pour arrêter la cigarette électronique. Je trouve étonnant qu'un produit dont l'efficacité n'est pas totalement validée et prouvée se retrouve en pharmacie, soulève-t-il. Je suis également un petit peu surpris qu'un produit qui contient de la nicotine, dont on nous a expliqué que c'était un poison, se retrouve dans les officines".

Quant à la question de leur remboursement, le ministre de la Santé répond qu'il pourrait être envisagé.