Lentilles, pois chiches : prenez-en de la graine !

Lentilles, haricots rouges, pois chiches... Il en existe plus de 40 espèces et leur consommation augmente d'année en année. En plus de leur qualité nutritionnelle, ces légumineuses sont plutôt bonnes pour la planète et pour votre portefeuille.

Sous un coulis et une chantilly appétissante, ce sont bel et bien des lentilles vertes que vous voyez dans le sujet en tête de cet article. Une recette originale dans le restaurant Arsène, près de Paris. Avant d'officier en cuisine, Manon Dugré est ingénieure agronome. Sollicitée par TF1, elle assure que cuisiner les légumes secs est tout, sauf un hasard.

"C'est un aliment qui a vraiment une place essentielle dans une alimentation durable et c'est riche en protéines. Donc si on veut réduire sa consommation de viande, c'est intéressant de se tourner vers les légumes secs", explique-t-elle. Des arguments qui s'affichent même sur les réseaux sociaux et séduisent de plus en plus de consommateurs.

Le prix est aussi un autre argument : 0,89 euro pour une boîte de pois chiches, 0,94 euro pour une conserve de haricots rouges. Aujourd'hui, chaque Français en consomme deux kilogrammes par an, soit 5% de plus qu'il y a sept ans. Le marché est porté par trois légumes secs. Les lentilles sont en tête du classement, suivies des haricots rouges et des pois chiches.

Autre avantage des légumes secs : ils aident aussi à fertiliser les sols et résistent au manque d'eau. Des atouts essentiels dans un contexte de dérèglement climatique.