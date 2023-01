"Malhonnête" : la réponse des médecins grévistes au tacle d’Elisabeth Borne

Saïd Ouichou, médecin généraliste, est gréviste. Et même s’il accueille quand même ses patients dans son cabinet marseillais, il est totalement solidaire avec ses confrères qui ont fermé le leur pendant les fêtes et cette semaine. Alors forcément, les déclarations d’Élisabeth Borne, qui a considéré ce mardi matin sur Franceinfo qu'il n'était "vraiment pas responsable" que ces professionnels fassent grève, "notamment dans cette période de fêtes, où ça a augmenté les tensions sur l'hôpital", ont du mal à passer auprès de lui. "Je trouve que c’est malhonnête, et c’est une façon de nous faire taire, de faire porter la gravité de la santé et sa dégradation sur les soignants", lance-t-il face aux caméras de TF1 dans le reportage ci-dessus.

Les propos d'Elisabeth Borne suscitent la même incompréhension chez les patients du médecin, qui en voit une quarantaine par jour en ce moment. "Le docteur Ouichou est responsable : je n'ai jamais vu un médecin travailler autant, une personne aussi dévouée pour ses patients", assure un homme venu se faire soigner. La Première ministre "n'a pas le droit de dire ça à des médecins, moi, je suis d'accord pour qu'ils fassent grève s'il le faut", renchérit une patiente.