Médicaments : bientôt des boîtes de différentes tailles pour éviter les pénuries ?

Le gouvernement a dévoilé ce mercredi un plan anti-pénuries de médicaments. Il veut notamment convaincre les fabricants de vendre des boîtes de différentes tailles pour éviter le gâchis. On fait le point.

Pontgibaud, village du Puy-de-Dôme de 750 habitants, compte deux pharmacies. Mais ici, en milieu rural, les pénuries de médicaments ont immédiatement des conséquences. "Ayant des personnes âgées autour de nous, ça nous pose problème si on ne trouve pas les médicaments pour les soigner correctement", réagit une passante. Les tensions d'approvisionnement des médicaments se sont amplifiées ces dernières années. En 2023, près de 5000 signalements et risques de ruptures de stocks ont été recensés par l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM).

Une autre voie pour baisser les pénuries, c'est de donner des doses plus précises Hugues-Arnaud Mayer, pharmacien

Afin d'anticiper les pénuries, le gouvernement a annoncé mercredi 21 février de nouvelles mesures. L'une d'elles retient l'attention dans la vidéo de TF1 en tête de cet article : il compte convaincre les fabricants de vendre des boîtes de médicaments de différentes tailles pour éviter le gâchis, et donc les ruptures de stocks. Car aujourd’hui, quand le médecin vous prescrit un médicament pour sept jours, on se retrouve parfois avec des plaquettes en trop.

Une initiative appuyée dans notre reportage par le pharmacien Hugues-Arnaud Mayer : "Une autre voie pour baisser les pénuries, c'est de donner des doses plus précises aux patients", dit-il. Lui-même a récemment dû avoir recours à une solution légale pour faire face à la pénurie, la vente à l'unité. "Pendant un mois ou deux, on n'avait pas du tout de produits, à tel point qu'on devait découper les boîtes en petits morceaux pour donner la dose exacte", explique-t-il.

Renforcer l'information pour savoir où trouver ses cachets

Le plan doit également notamment "renforcer la surveillance de la disponibilité" de la liste de 450 médicaments "essentiels" déjà dressée par le gouvernement en juin dernier. Un inventaire qui doit être actualisé chaque année à partir de 2025. D'autre part, les médecins devraient bénéficier d'un accès facilité aux bases de données des médicaments et de leur disponibilité.

C'est ce qu'illustre un autre pharmacien du Puy-de-Dôme interrogé dans notre reportage. Il s'est abonné à un service qui lui montre où les médicaments sont disponibles autour de lui. "On voit en vert les pharmacies qui ont du stock, et en noir les pharmacies qui n'ont pas de stock", détaille Pierre-Alexandre Martignon interrogé par TF1. "On s'assure qu'il y a bien le stock en appelant la pharmacie, et on informe notre patient".

L'exécutif compte aussi "promouvoir un bon usage des médicaments, notamment des antibiotiques", avec un "renforcement de la communication auprès des prescripteurs". Les médecins pourront ainsi remplir une "ordonnance de non-prescription" afin d'expliquer aux patients pourquoi ils ne leur prescrivent pas d'antibiotiques.

En juin dernier, l'établissement de la liste de 450 médicaments "essentiels" s'était accompagné d'un plan de relocalisation. L'ouverture de nouvelles lignes de fabrication doit être annoncée dans les mois à venir. "Il faut relocaliser, mais aussi éviter les départs. Désormais, si un industriel veut arrêter un médicament important, il devra tout faire pour trouver un repreneur ", a avancé le ministre délégué chargé de l’Industrie, Roland Lescure.