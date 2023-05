VIDÉO - Moustique tigre : à Strasbourg, la guerre est déclarée

Que vient-il faire à Strasbourg et dans sa région, où le climat est loin d'être tropical ? Depuis trois ans, le moustique tigre gâche les douces soirées d'été des Alsaciens. À l'image de Marc, qui en s'installant près du centre-ville de de Strasbourg à la fin des années 90, n'imaginait pas, trente ans plus tard, ne plus pouvoir profiter de son jardin à l'arrivée des beaux jours. "Sur toute la saison, le soir, surtout pour ceux qui ont la peau un peu sensible, les jambes sont facilement attaquées", se désole-t-il dans le reportage de TF1 ci-dessus.

Il n'est pas le seul à subir ces nuisances : 25 communes sur les 33 de la métropole de Strasbourg sont désormais colonisées par les moustiques tigres. "On voit bien le dérèglement climatique, on voit bien tous les bouleversements dans la biodiversité. Voilà des invasions de moustiques tigres qu'on n'a jamais connues précédemment", souligne Pia Imbs, présidente de l'Eurométropole de Strasbourg.