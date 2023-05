Moustique tigre : quels départements français sont encore épargnés ?

Éliminer tous les endroits où l’eau peut stagner, vider les récipients, couvrir les réservoirs et les piscines lorsqu’elles ne sont pas utilisées... voici autant de gestes à adopter, à la fois par les particuliers et les agents territoriaux. Certains produits répulsifs peuvent s'avérer utiles, mais tous ne sont pas d'une efficacité optimale contre le moustique tigre.

À Strasbourg, où se rend une équipe de TF1 dans le reportage à retrouver en tête de cet article, beaucoup de moyens sont mis en œuvre pour tenter d'endiguer la propagation du moustique, présent dans 25 des 33 communes de la métropole. "On voit bien le dérèglement climatique, on voit bien tous les bouleversements dans la biodiversité. Voilà des invasions de moustique tigre qu'on n'a jamais connues", explique Pia Imbs, présidente de l'Eurométropole de Strasbourg. "Nous budgétons à environ 50.000 euros par an, qui passent aussi par la formation de beaucoup de personnels." De nombreux pièges sont installés dans des lieux fréquentés pour observer l'avancée des insectes.